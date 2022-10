Organizaciones preocupadas por el marco de cooperación firmado entre la ONU y el régimen de Maduro

Posteado en: Nacionales, Titulares

Ante la firma del nuevo marco que regirá la cooperación entre las Naciones Unidas y el régimen de Venezuela para el periodo 2023-2026, la red venezolana de organizaciones de la sociedad civil Sinergia expresó su preocupación por “las llamativas deficiencias y omisiones” que, a su juicio, presenta el documento.

El acuerdo, indica el comunicado de Sinergia, no hace mención al contexto socio político en el que tendrá lugar dicha cooperación. “En un país en el que la emergencia humanitaria compleja no solo se mantiene, sino que se profundiza, es imperativo y responsable considerar el conflicto social y político como la base o causa fundamental de dicha emergencia”, indica el comunicado. “El presente marco de cooperación no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis”. El documento firmado entre la ONU y el régimen venezolano tampoco da a conocer el alcance de las consultas que se habrían realizado a la sociedad civil.

Ante dicha situación, las organizaciones civiles firmantes exhortan a los representantes de Naciones Unidas en Venezuela a explicitar el contexto socio político en el que se firma el Acuerdo, “de forma de facilitar la acción concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación internacional”. En este contexto, el comunicado, refrendado por 83 organizaciones de la sociedad civil, hace un llamado a que se incorpore en el acuerdo el conjunto de recomendaciones que diversos mecanismos de seguimiento y protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han realizado en los últimos once años al Estado venezolano, incluidas las recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La red de OSC Sinergia exhorta finalmente que se reconozcan los problemas estructurales que, en materia de derechos humanos y justicia, persisten en Venezuela, y llama a los actores a comprender que, para alcanzar la convivencia democrática, se requiere “construir una ruta electoral que garantice la realización de elecciones auténticas”, que incluya además las recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para las elecciones regionales del 2021.

El comunicado promovido por la red Sinergia, y refrendado por más de 80 organizaciones de la sociedad civil venezolana y por un significativo número de defensores de derechos humanos, indica además que la firma del acuerdo marco no respeta los fundamentos y contenidos de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Con información de Nota de prensa

Comunicado Ante Firma Del Nuevo Marco Que Regirá La Cooperación de Naciones Unidas by LaPatilla on Scribd