“Me volveré a ver con él”: habló la fanática cortejada por el cantante Bandy en plena tarima (VIDEO)

Luego de la polémica que se suscitado en redes sociales alrededor de los cantantes Ricardo y Bandy, habló la fanática que fue cortejada en tarima, manifestando que se encuentra muy feliz por todo lo que vivió ese día y que le encantó todo el show.

lapatilla.com

La chica aseguró que se está intentando manchar la imagen de los músicos y que por el contrario ella se encuentra feliz hasta por el beso recibido.

“Me acabo de enterar que están difamando a Bandy. Ese día me disfrute el beso en público (…) No me parece justo lo que se dice, en una semana me veré con él”, manifestó la chica.

Esta polémica inició luego que la periodista Ana Alicia Alba acusara al músico de abusar de la joven mientras realizaba su show en tarima.

Ahora la propia joven le dijo a la comunicadora que esto no fue así y por ello Bandy le pide que rectifique y pida una disculpa.