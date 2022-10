“No olvido su cara cuando venía el agua y no sabíamos que hacer”, duro testimonio en El Castaño (Video)

Uno de los sobrevivientes del deslave en El Castaño, estado Aragua, contó este martes un duro testimonio de lo que hizo para salvarse, mientras mantiene la esperanza de que su compañero siga con vida.

lapatilla.com

En un video compartido en Twitter por la periodista Esteninf Olivarez, Charles contó que ambos no sabían qué hacer cuando ya tenían el agua encima y él decidió meterse al área de la cocina en la casa, pero su aigo se quedó en la garita.

El hombre vio como de la nada una de las paredes se vino abajo y sin darse cuenta terminó encima de un tanque, mientras observaba como el caudal arrastraba árboles, piedras y barro, hasta que decidió brincar a otro lugar más alto, después que la fuerza del agua moviera la base del tanque. Sin embargo, cuando volteó a ver a su compañero Freddy ya no estaba ni la garita.

“El agua ya la teníamos encima, yo me metí dentro del área de la cocina y él lamentablemente se quedó en la garita del medio. De la nada, la pared que estaba a mi derecha se viene encima con unos árboles y no sé como terminé montado encima de un tanque que teníamos allí”, comentó.

“Me monté ahí y veo como viene bajando árboles, piedras, barro y la base del tanque se movía, brinqué a una pared de la casa que estaba más alta. Cuando volteo no estaba mi compañero, la garita, el carro y lo único que veía era lo que arrastraba el agua”, agregó.

El hombre agradeció a Dios por permitirle ver a su familia de nuevo anoche (lunes), aunque todavía no tiene noticias de Freddy. Charles, entre lágrimas, mantiene la esperanza de que su amigo esté dendro de una casa y siga con vida.

“Es un dolor muy grande y por segundos me entregué, mandé una nota de voz de despedida a mi esposa pidiendo que cuidara a mis hijos porque no creía que la iba a contar. Una gracia grande con Dios, que me permitió anoche estar de nuevo con mi familia y una preocupación enorme, porque no sé nada de mi compañero todavía”, expresó.

“Él tiene un chamo de 10 años y una esposa que lo están esperando, lo están buscando. Todavía no saco de mi mente su cara cuando me veía y por los nervios no sabíamos qué hacer. Sigo esperanzado de que esté dentro de una casa y esté vivo”, concluyó.