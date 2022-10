¿La sexta temporada de “The Crown” mostrará la muerte de la princesa Diana?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Al poco de conocerse el fallecimiento de Isabel II, Peter Morgan quiso suspender el rodaje de la serie que repasa las siete décadas que llegó a durar su reinado. The Crown echaba el cierre temporalmente por motivos de respeto, y lo hacía envuelta en el que quizá sea el punto más delicado de su trayectoria. Y es que a la sexta temporada, que también sería la última, le tocará cubrir la muerte de Diana de Gales, y al poco de conocerse la pausa trascendió que el equipo había estado preparando un set en las calles de Barcelona para asemejarse a París, donde en 1997 tuvo lugar el accidente de tráfico que acabó con la vida de Diana y su pareja, Dodi Al-Fayed. Ambos serían interpretados en The Crown por Elizabeth Debicki (sustituyendo a la aclamada Emma Corrin) y Khalid Abdalla.

Pero parece que ha habido un cambio de planes. Según ha declarado un portavoz de Netflix a The Sun, la sexta temporada de The Crown no representará finalmente el accidente, sino los instantes anteriores y sus caóticas consecuencias. “No se mostrará el momento exacto del impacto del accidente”, declaran desde la plataforma. En cambio se verá al “coche dejando el Ritz después de la medianoche con los paparazzi en la persecución, y luego las secuelas con el embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de las secuelas constitucionales posteriores”. Sea utilizado el set de Barcelona o no, el accidente como tal no aparecerá en la pantalla.

Apunta a haber sido una decisión clave para Morgan y los suyos. Según ha comentado una fuente a Deadline, el mismo equipo “temía” filmar la muerte, y en los días previos a comunicarse la decisión cundía “cierta ansiedad, cierta sensación palpable de estar al límite”. “Existía la sensación de que esto iba a ser una bomba”. A consecuencia de ello, The Crown sí repasará momentos clave como el príncipe Carlos (Dominic West reemplazando a Josh O’Connor) llegando a París para recoger el cuerpo de su exmujer mientras Mohamed Al-Fayed (Amir El-Masry interpretado al padre del novio de Diana) hace lo propio con su hijo y se topa con el “racismo casual” de las autoridades francesas.

