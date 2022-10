La guerra llega a los cielos: un dron destruye a su oponente ruso sobre los campos de Donetsk (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El espacio aéreo de Márinka, una pequeña ciudad situada en el óblast de Donetsk, ha sido escenario de una singular batalla dentro de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los protagonistas de la misma son dos drones.

Por: 20 Minutos

Tal y como relata en su cuenta de Twitter el político y activista Ucraniano Serhiy Prytula, lo que muestra este vídeo es el ataque de un dron del ejército de Zelenski a otro enemigo, que acaba fuera de combate.

En los últimos días, la tensión entre Rusia y Ucrania ha seguido escalando. De hecho, en la mañana de este jueves Borrell aseguró que “el ejército ruso sería aniquilado en caso de un ataque nuclear contra Ucrania”.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

Pls support our Armed Forces: https://t.co/nw19NpRIN6 pic.twitter.com/2vaCBQINQK

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 13, 2022