Polémica mundial luego que alta ejecutiva de Pfizer confesara que “no sabían si su vacuna era efectiva”

Un año y medio después de que se empezasen a comercializar las diferentes vacunas contra el coronavirus, hoy ha salido una información muy comprometedora para las grandes farmacéuticas, sobre todo para Pfizer.

Por Marca

La compañía estadounidense, que fue de las primeras en vender su patente, se ha sometido en los últimos días a una comisión del Parlamento Europeo en la que una de sus directoras ejecutivas, J. Small, ha confesado hechos muy graves ante los periodistas y parlamentarios que formularon las diferentes preguntas.

Una de sus respuestas ha desatado el caos en redes sociales. La pregunta, de Rob Roos, miembro del Parlamento Europeo, fue la siguiente: “¿Se testó la vacuna Pfizer contra el contagio y transmisión del Covid antes de que entrara en el mercado? Si la respuesta es no, por favor dígalo claramente. Si es sí, ¿está dispuesta a compartir los datos con el comité? Quiero una respuesta directa, es lo que estoy buscando. Muchas gracias”.

Ejecutiva de Pfizer: “No testamos la vacuna contra la Covid”

? BREAKING:

In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.

"Get vaccinated for others" was always a lie.

The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.

The world needs to know. Share this video! ?? pic.twitter.com/su1WqgB4dO

— Rob Roos MEP ?? (@Rob_Roos) October 11, 2022