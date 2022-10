Cardi B se mostró al natural sin filtros, maquillaje ni peluca… ¡y hasta con bigote! (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cardi B es sinónimo de exceso. Siempre que hace una aparición pública, la rapera luce llamativos atuendos que voltean todas las cabezas, increíbles maquillajes protagonizados por abundantes pestañas y una piel impecable, extravagantes peinados creados con extensiones o pelucas de increíbles colores y por supuesto, manicuras imposibles con pedrería incluida.

Por People en Español

Gracias a las redes sociales conocemos muchos aspectos personales de la artista: su vida como mamá, su increíble colección de costosas carteras, los productos de belleza que usa y últimamente cómo ha sido su viaje para recuperar la salud de su cabello natural.

Pero la estrella también ha querido ser honesta con sus seguidores, posando sin adornos y completamente al natural. En una imagen compartida en Twitter, incluso bromea sobre sus brotes de acné y el vello facial con el texto “Forehead foreheading, mustache mustaching”.

En la foto, en la que aparece tumbada junto a uno de sus hijos, podemos apreciar que la dominicana tiene un poco de bigote, así como varios granitos en las frente. Una publicación que recibió miles de respuestas, comentando que se ve hermosa, con vello y brotes incluidos, y agradeciendo que se mostrarse tan natural, sin necesidad de estar “producida” las 24 horas del día.

Al compartir otra fotografía en la que por cierto parece una adolescente, incluso pide consejo sus admiradores para eliminar un brote de su frente en dos horas. La estrella fue mencionada en casi 3.000 respuestas, no solo con remedios para librarse de los granitos, sino de nuevo, en comentarios de admiración.

How do you get rid of a pimple in 2 hours ? pic.twitter.com/a3JaqsQqhi

— Cardi B (@iamcardib) August 13, 2022