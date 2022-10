EN VIDEO: El modus operandi de ladrones para robar viviendas en Queens

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un video publicado por la Policía de Nueva York muestra cómo sujetos ingresan a una vivienda en Queens y buscan objetos de valor con rapidez.

Por El Diario NY

Este caso ocurrió en la calle 241 y la avenida 83, en Queens Village. Fue el mediodía del 29 de agosto, pero las autoridades recién publicaron las imágenes de los ladrones, compartidas por los dueños de la vivienda.

“Los sujetos no identificados entraron por la fuerza a la casa tras romper una puerta corrediza trasera; se llevaron joyería”, dice el reporte.

Un reporte oficial de las autoridades indica que ha habido un incremento en los asaltos en viviendas con 4,089. Eso representa 11.2% más en un año; 17.8% en dos años y 42% en comparación con hace 12 años.

WANTED for Burglary in the vicinity of 241st Street and 83 Avenue. #Queens @NYPD105pct on 9/29/22 @ 12:45 PM unidentified individuals forcibly entered the house by breaking a rear sliding door and removed a jewelry Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/p3SKjEz6Bj

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 10, 2022