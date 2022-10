El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de octubre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Perdona pero no olvides. Muchas veces confundimos perdonar con amnesia y no es así. Decimos: te perdono y comenzamos desde cero, todo olvidado. Gran error, puedes dejar de lado lo sucedido, pero jamás olvidar, porque cuando olvidas irremediablemente volverá a suceder.

Tauro

Quien te conoce bien esta consciente de que necesitas toda la atención del mundo para sentirte mejor y elevar tu autoestima, pero a partir de hoy debes entender que no es así, que tú autoestima la construyes tú, que es un trabajo diario que no depende de lo que otros hagan, sino de cuánto te ames.

Géminis

Dile a tu pareja, en caso de que lo tengas, a tu mejor amigo o a alguien que quieras mucho lo que deseas y compartan momentos bonitos, exterioricen sus temores e intercambien opiniones sobre asuntos importantes. Apóyense mutuamente con consejos basados en sus experiencias personales.

Cáncer

Casi se acaba la semana y con ella la idea de lograr todo aquello que no pudiste la anterior. Pero no veas lo negativo, al contrario, piensa que pronto comenzará otra y serán 7 días en que podrás crear las circunstancias para lograr lo que te has propuesto. Mantén la fe y la confianza en tu destino y en tus capacidades.

Leo

Amas con libertad. Estás consciente de que no eres dueño de nadie, ni nadie es tu dueño. El amor no es una prisión ni una esclavitud, es un sentimiento que nace del corazón y que como tal hay que dejar fluir, tal como es, sin límites ni presión.

Virgo

Acepta que cada persona es un mundo aparte y que cada uno tiene su propio concepto de felicidad. Mientras que para algunos ser feliz es estar en pareja, para otros lo es disfrutar de sí mismos, algunos son felices viajando y otros en su hogar, y así sucede en muchos aspectos de la vida. Si otros no coinciden con tu concepto de felicidad respétalos, no los juzgues ni te alejes.

Libra

Hoy más que nunca debes distribuir tu tiempo con inteligencia. Necesitas poner al día mil cosas, pero estás cansado y te debates entre quedarte acostado en tu cama o en el sofá o salir y hacer todo lo que tienes que hacer. Si te organizas podrás cubrir todo. Anímate y sacude la flojera.

Escorpio

Hoy podrías ser testigo de una situación complicada, en la que no debes involucrarte. A veces hay que voltear para otro lado cuando lo que sucede no es tu problema. No pretendas resolverle la vida a nadie y mucho menos lo hagas si no te lo han pedido. Y si te lo piden, hazlo, pero siempre y cuando no te afecte.

Sagitario

Hay asuntos muy importantes por resolver, pero pueden esperar un día más. Hoy necesitas alejarte de todo y de todos y dedicarte tiempo de calidad. Estar contigo mismo no tiene nada que ver con ser egoísta, al contrario, está relacionado con el amor propio. Si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti a tus seres queridos.

Capricornio

No creas en todo lo que escuchas, fíjate en los detalles, porque las acciones dicen más que mil palabras. Hoy podrías encontrarte en una encrucijada y pensar: ¿será que realmente es como dice x o y esta persona? Y es allí cuando debes ver más allá. Si lo que dice no es coherente con lo que hace o no es sincero o se está engañando a sí mismo.

Acuario

Quejarse sólo te causará más problemas. Puede que últimamente las cosas no han resultado como deseas, pero si adoptas una actitud positiva y optimismo y te enfocas en la solución más que en el problema será más fácil dejar atrás esta etapa.

Piscis

Piensas que das lo mejor de ti cuando en realidad no has dado ni el 30 %, por lo menos no en este asunto que te preocupa. Si quieres obtener resultados diferentes, debes hacer las cosas de otra manera. Nunca es tarde para hacer cambios y mucho menos si los haces con el corazón.