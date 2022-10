Siete acciones que lastiman a los hijos y los marcan para toda la vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una de las tareas más difíciles que hay en este mundo es ser padres, nadie nace con dotes, estos se van descubriendo poco a poco en lo que nacen y crecen, esto es porque se tienen la responsabilidad de educarlos, de cuidarlos y de orientarles en su vida cada día. Pero como es tan difícil, a veces cometemos errores y hoy te decimos cuáles son las 5 acciones que lastiman a tu hijo para toda la vida.

Por En Pareja

Palabras hirientes: “Ya no te quiero”, si para un adulto es difícil escuchar esta frase hiriente, ahora imaginemos por un momento cómo se siente un niño que la escucha, si su padre le dice no te quiero, entonces quien lo amará. Esto lastima directamente sus sentimientos y autoestima.

Que lo enseñes a no cuestionar: Esto pasa cuando impones tu poder sobre tu hijo, cuando le dices “Así lo haces porque así lo digo yo”, “Callate no me respondas, ni cuestiones, soy tu padre”, “Los niños no lloran”. “Compórtate como la princesa que eres”.

No poner límites en casa: A veces llegas cansado, o bien no tienes tanto tiempo para atender a tu hijo, así que lo dejas hacer lo que ellos quieran y si esto se repite, entonces lo adquiere como un mal habito, luego a la larga esto perjudicará tu relación porque le querrás prohibir que haga ciertas cosas y se te revelará y el pequeño se confundirá. Esto puede provocar que los niños, Ser groseros con la familia y otras personas, Hacer berrinches sin fundamento, Exigir privilegios sin hacer tareas o ayudar en el hogar.

Que lo abandones: Esta es una de las actitudes más espantosas para un pequeño, que al ver que su padre lo abandonó, le queda el sentimiento de que no es importante, que no lo quiere nadie o que hizo algo malo, que no merece que su padre lo cuide y proteja.