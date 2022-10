Madre de Rubén Darío González, joven asesinado durante protesta de 2017 en Valencia: “En Venezuela reina la impunidad”

El 10 de julio de 2017, Rubén Darío González, de 16 años de edad, culminaba sus estudios de bachillerato. Ese día también tenía una práctica de boxeo, pero fue suspendida, por lo que el joven decidió ir a una protesta en La Isabelica, Valencia, en contra de las políticas de Nicolás Maduro.

Rosimar Sánchez // Corresponsalía de Carabobo

Al lugar llegaron efectivos de la Guardia Nacional reprimiendo a los manifestantes y González recibió un disparo en el intercostal derecho que le quitó la vida. Luego de cinco años del suceso, sus familiares continúan exigiendo justicia.

Dexy González, madre de Rubén Darío González, repudió que el pasado 26 de septiembre fueron absueltos los seis guardias que estaban siendo acusados por el homicidio. El otro uniformado, presunto autor material, Gregori Casanova, está prófugo de la justicia.

El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Tercero en Funciones de Juicio del estado Carabobo. “A ocho días de la conclusión del juicio del caso de mi hijo, podemos ver que aquí en Venezuela reina la impunidad, la justicia no funciona (…) Hace cinco años le robaron los derechos a mi hijo, hace ocho días me los robaron a mí como madre. Tengo cinco años buscando justicia transparente, esto no me va a detener, yo voy a acudir a cualquier instancia, así sea a la ONU me voy a ir caminando”, manifestó González.

Afirmó que los últimos cinco años han sido una pesadilla para ella. Desde el 27 de julio de 2017 comenzó a hacer todos los trámites para obtener justicia y, desde entonces, no ha parado. Audiencias aplazadas, incertidumbre, viajes a Caracas y días en la Fiscalía buscando información, se han convertido en una escena común.

Fue el 27 de octubre de 2021 cuando se convocó a la primera audiencia preliminar, pero fue diferida por falta de despacho en el tribunal y se reprogramó para el 10 de noviembre.

Los delitos que constan en la acusación fiscal contra los siete efectivos involucrados de la Guardia Nacional Bolivariana, son homicidio intencional calificado por motivo fútil con la agravante de haber obrado en contra de un adolescente, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro con la agravante de haber obrado con abuso de autoridad.

“Estos cinco años han sido horribles para mí, pero también me han fortalecido. Esto que me pasó a mí va a seguir pasando mientras la justicia la tengan solo para ellos. Es una justicia ficticia. Confiemos en la justicia de Dios y en la justicia a nivel internacional”, señaló.

El coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, aseguró en un vídeo publicado, que ejercerán los recursos correspondientes a los fines de que no reine la impunidad.

“Rubén Darío fue asesinado por un guardia nacional y este se encontraba junto a otros que incitaron y reforzaron la conducta del homicida. El homicida se encuentra prófugo y, a pesar de que es un delito muy grave, los funcionarios cómplices se encuentran en libertad”, escribió Betancourt en su cuenta en Twitter.

“A mi hijo le explotaron el corazón”

Con la voz entrecortada, Dexy González relató que su hijo soñaba con ser filósofo y piloto de avión. Comentó que Rubén Darío quería a Venezuela y lo que lo motivó a salir a las calles a protestar fue la “misma situación país”.

“Solamente por pensar diferente, por querer un país mejor, por eso me lo matan (…) A mi hijo me lo mató una bala en el intercostal derecho y le salió en todo el medio del corazón. A mi hijo le explotaron el corazón”, expresó González.

Por su parte, Gabriel Cabrera, representante de las organizaciones de la sociedad civil y coordinador de la plataforma Gritemos con Brío en Carabobo, instó a los ciudadanos a no olvidar estos hechos.

Además, pidió la renovación de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. “Pedimos a los más de 40 países que renueven la Misión. Este caso debe ser incluido dentro de los tres mandatos de Naciones Unidas para que encuentre justicia y para que la Misión de Verificación de Hechos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional atienda este caso junto a otros casos de torturas, desapariciones forzosas y tratos crueles e inhumanos”, sostuvo.