Así funciona el contrabando ruso de cereal ucraniano que ayuda a Putin a financiar la invasión

Cuando el buque de carga Laodicea atracó en el Líbano el verano pasado, los diplomáticos ucranianos dijeron que el buque transportaba cereal robado por Rusia e instaron a los funcionarios libaneses a incautar el barco. Moscú calificó la acusación de “falsa e infundada”, y el fiscal general del Líbano defendió al Kremlin y declaró que las 10.000 toneladas de cebada y harina de trigo no fueron robadas y permitió que el barco descargara.

AP utilizó imágenes satelitales y datos de conversaciones de radio marinos para rastrear tres docenas de barcos que realizan más de 50 viajes que transportan granos desde las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania a puertos en Turquía, Siria, Líbano y otros países. Los investigadores revisaron los manifiestos de envío, buscaron publicaciones en las redes sociales y entrevistaron a agricultores, transportistas y funcionarios corporativos para descubrir los detalles de la operación de contrabando masivo.

El robo en curso, que los expertos legales dicen que es un potencial crimen de guerra, está siendo llevado a cabo por empresarios adinerados y empresas estatales en Rusia y Siria, algunas de las cuales ya enfrentan sanciones financieras de Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras tanto, el ejército ruso ha atacado con artillería y ataques aéreos a granjas, silos de granos e instalaciones de envío que aún están bajo control ucraniano, destruyendo alimentos, elevando los precios y reduciendo el flujo de granos de un país conocido durante mucho tiempo como el granero de Europa.

Los rusos “tienen la obligación absoluta de garantizar que los civiles sean atendidos y no privarlos de su capacidad para ganarse la vida y alimentarse por sí mismos”, dijo David Crane, un fiscal veterano que ha estado involucrado en numerosas investigaciones internacionales de crímenes de guerra. “Es puro robo y saqueo, y eso también es un delito procesable según el derecho militar internacional”.

El cereal y la harina transportados por el Laodicea de 138 metros de largo probablemente comenzaron su viaje en la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, de la que Rusia se apoderó en los primeros días de la guerra. El video publicado en las redes sociales el 9 de julio muestra un tren que se acerca al Elevador de Melitopol, una enorme instalación de almacenamiento de granos, con vagones tolva verdes marcados con el nombre de la empresa rusa Agro-Fregat LLC en grandes letras amarillas, junto con un logotipo en la forma de una espiga de trigo.

El oficial de ocupación ruso Andrey Siguta realizó una conferencia de prensa en el depósito la semana siguiente donde dijo que el cereal “brindaría seguridad alimentaria” para las regiones controladas por Rusia en Ucrania, y que su administración “evaluaría la cosecha y determinaría cuánto será para rebaja.” Mientras hablaba, un soldado enmascarado armado con un rifle de asalto montaba guardia mientras los camiones descargaban trigo en las instalaciones para ser molido. Los trabajadores cargaron harina en grandes bolsas blancas como las que el Laodicea entregó al Líbano tres semanas después.

Siguta, junto con otros cuatro altos funcionarios de la ocupación rusa, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos el 15 de septiembre por supervisar el robo y la exportación de grano ucraniano. Asimismo, Putin firmó tratados el viernes para anexar cuatro regiones ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, desafiando el derecho internacional. Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron de inmediato “la anexión ilegal”.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo a AP que los ocupantes están transportando grandes cantidades de grano desde la región por tren y camión a puertos en Rusia y Crimea, una península ucraniana estratégica que Rusia ha ocupado desde 2014. A pesar de las afirmaciones rusas de haber anexado Crimea, Naciones Unidas dictaminó que la apropiación de tierras también era ilegal.

Los videos publicados en las redes sociales en los últimos meses muestran un flujo constante de camiones de transporte de granos que se desplazan hacia el sur a través de las áreas ocupadas de Ucrania con la letra “Z” pintada en los costados, un símbolo de guerra para Rusia y sus fuerzas militares. Se han registrado vagones de tren Agro-Fregat rodando por la ciudad portuaria de Feodosia en Crimea, donde las imágenes satelitales muestran camiones y trenes alineados mientras se cargaba el grano en los barcos.

El Kremlin ha negado haber robado grano, pero la agencia de noticias estatal rusa Tass informó el 16 de junio que el grano ucraniano se transportaba en camiones a Crimea, lo que generaba largas filas en los puntos de control fronterizos. Tass informó más tarde que el grano de Melitopol había llegado a Crimea y que se esperaban envíos adicionales, con destino a clientes en el Medio Oriente y África.

Una imagen satelital del 11 de julio muestra al Laodicea amarrado en un muelle en Feodosia. El transpondedor de radio del barco estaba apagado y sus bodegas de carga estaban abiertas, llenas de una sustancia blanca de los camiones que esperaban. Dos semanas después, cuando llegó a la ciudad portuaria libanesa de Trípoli, afirmó que transportaba grano desde un pequeño puerto ruso al otro lado del Mar Negro.

Una copia de los manifiestos del barco obtenida por AP afirmaba que su puerto de origen era Kavkaz, Rusia. Su carga figuraba como casi 10.000 toneladas métricas de “cebada rusa y harina rusa en bolsas”. El remitente figuraba como Agro-Fregat y el comprador era Loyal Agro Co Ltd., una tienda de comestibles mayorista con sede en Turquía. Agro-Fregat no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico y, poco después de la consulta de AP, el sitio web de la empresa parece haber sido eliminado. Un número de teléfono que figuraba en el sitio web estuvo fuera de servicio la semana pasada.

Un portavoz de Loyal Agro dijo que la empresa recibió 5.000 toneladas de harina y el resto de la carga del barco fue a Tartus, Siria.

“Llegamos a un acuerdo con Rusia, la harina vino de Rusia”, dijo Muhammed Cuma, vocero de la empresa. “Si se robaron la harina, las autoridades libanesas no habrían permitido que se importara”.

Pero el Laodicea no pudo haber recogido su carga en Kavkaz, el puerto ruso que figura en el manifiesto. El casco del barco, que alcanza los 8 metros por debajo de la superficie, encallaría en el puerto relativamente poco profundo que, según el regulador de transporte de Rusia, solo puede albergar barcos con una profundidad máxima de 5,3 metros. El puerto de Feodosia tiene más del doble de profundidad, lo que permite acomodar fácilmente el gran barco.

El Laodicea es uno de los tres buques de carga a granel operados por Siriamar Shipping Ltd., una empresa dirigida por el gobierno sirio bajo sanciones de Estados Unidos desde 2015 por sus vínculos con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. AP rastreó 10 viajes realizados por Laodicea y sus barcos hermanos, Souria y Finikia, desde la costa ucraniana hasta puertos en Turquía, Siria y Líbano.

Siriamar no respondió a los correos electrónicos enviados a su sede en Latakia, Siria. Una llamada al número de teléfono en el sitio web de la compañía no fue respondida. Otra empresa involucrada en el contrabando de granos es United Shipbuilding Corp., un contratista de defensa estatal ruso que construye buques de guerra y submarinos para la marina rusa. En abril, la empresa y sus altos ejecutivos fueron sancionados por Estados Unidos por proporcionar armas al esfuerzo bélico ruso.

La compañía, a través de su subsidiaria Crane Marine Contractor, compró tres buques de carga solo unas semanas antes de que Putin invadiera Ucrania, en un alejamiento de su negocio principal que proporciona plataformas de carga pesada para la industria del petróleo y el gas. Los tres barcos han realizado al menos 17 viajes entre Crimea y puertos en Turquía y Siria.

Una portavoz de United Shipbuilding Corp. en Moscú no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico. Cuando AP llamó a Crane Marine Contractor, una recepcionista respondió diciendo el nombre de la empresa. Sin embargo, un hombre al que transfirió la llamada insistió en que AP tenía el número equivocado.

“Ha llegado al lugar equivocado, no tenemos esa información”, dijo el hombre, que se negó a dar su nombre. “No tengo idea de lo que estás hablando y no tengo idea de con quién puedo conectarte, ¿entiendes?”

Durante un viaje típico a mediados de junio, un barco de 170 metros de largo llamado Mikhail Nenashev fue capturado en un satélite que se cargaba en la terminal de granos Avlita controlada por Rusia en Sebastopol, Crimea, mientras su transpondedor de radio estaba apagado.La tripulación del barco volvió a encender la señal dos días después mientras navegaba en el Mar Negro. Giró hacia el sur hacia el Mediterráneo y llegó el 25 de junio a Dörtyol, Turquía, donde un video exclusivo obtenido por AP lo muestra dos días después en un muelle propiedad de MMK Metalurji, un productor de acero. Se pueden ver grúas en el muelle recogiendo grandes cubos de granos y dejándolos caer en camiones que esperan y se alejan.

MMK Metalurji es la filial turca de Magnitogorsk Iron & Steel Works, un importante conglomerado siderúrgico ruso controlado por Viktor Rashnikov, un multimillonario ruso cercano a Putin. Rashnikov y su empresa han sido sancionados por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido por proporcionar ingresos y equipos en apoyo del esfuerzo bélico de Rusia.

En un correo electrónico a AP, la empresa dijo que el grano procedía de Rusia: “El lugar donde se carga dicha carga es PUERTO KAVKAZ… según la declaración de aduana y la declaración escrita que nos hizo la agencia naviera”. Al igual que con Laodicea, el calado de Nenashev es demasiado profundo para atracar en el puerto de Kavkaz.

Ami Daniel, CEO de la empresa de análisis de datos marinos Winward, dijo que los barcos que se quedan a oscuras son una señal de alerta de que se está produciendo una actividad ilegal. Dijo que también es común que los contrabandistas falsifiquen manifiestos de embarque y declaraciones aduaneras para ocultar el verdadero origen de su carga.

“La falsificación ilegal de documentación es una táctica utilizada por malos actores para ocultar el origen de los bienes que transportan, ya sea con el propósito de evadir sanciones, traficar bienes ilícitos u otros delitos”, dijo Daniel, un ex oficial naval israelí. Rashnikov, que tiene una fortuna personal estimada en más de 10.000 millones de dólares, parece haberse anticipado a las sanciones.

Días antes de que Rusia lanzara su invasión de febrero, su superyate de 140 metros de largo, el Ocean Victory, navegó desde Dubái a las Maldivas, un archipiélago remoto en el Océano Índico donde el gobierno no ha aplicado las sanciones occidentales. La tripulación de Ocean Victory apagó su transpondedor de radio el 1 de marzo, y la barcaza de fiesta de USD 300 millones se ha quedado sin luz desde entonces.

La suba de precios no ha ayudado a los agricultores ucranianos en las regiones ocupadas, que se han visto obligados a vender sus cosechas a empresas controladas por Rusia por la mitad de lo que les habrían pagado antes de la guerra, según Fedorov, alcalde de Melitopol. Si un agricultor se niega, dijo, los rusos simplemente toman el grano de todos modos, sin pagar nada.

“Es un precio muy bajo y nuestros agricultores no entienden lo que pueden hacer”, dijo Fedorov, quien fue evacuado al territorio controlado por Ucrania después de la invasión pero se mantiene en contacto con la gente en su país.

El holding agrícola ucraniano HarvEast informó que los rusos se habían apoderado de unas 200.000 toneladas métricas de grano, lo que, según el director ejecutivo, Dmitry Skornyakov, le costó a su empresa unos 50 millones de dólares. Dijo que sus empleados en la ciudad ucraniana ocupada de Mariupol informaron que el grano fue transportado en camiones a través de la frontera con Rusia.

“Para robarlo, simplemente conducen a Rostov y Taganrog, pequeños puertos rusos, luego lo mezclan con el grano ruso y dicen que es grano ruso”, dijo Skornyakov. Lo mismo parece estar sucediendo en el mar.

Las imágenes satelitales y los datos del transpondedor muestran grandes barcos cargueros anclados frente a la costa rusa que se encuentran con barcos más pequeños que transportan granos desde los puertos de Crimea y Rusia, lo que oscurece el verdadero origen de la carga. Esos barcos más grandes luego llevaron el grano mezclado a Egipto, Libia, Irak y Arabia Saudita.

Daniel, el ex oficial naval cuya compañía rastrea barcos en todo el mundo, dijo que las transferencias de carga de barco a barco en el mar son raras y generalmente están vinculadas al contrabando. “Cuando eres un país sancionado, tienes un mercado mucho más limitado”, dijo. “Entonces, si no combina sus cargas o si no oculta su origen, probablemente tenga un mercado mucho más pequeño y, por lo tanto, un precio mucho más bajo”.

La alta demanda de granos facilita que los rusos encuentren compradores, dijo Oleg Nivievskyi, profesor asistente y vicepresidente de educación económica en la Escuela de Economía de Kyiv. “No habrá problema alguno para vender el grano robado de Ucrania”, dijo.

Yayla Agro, que fabrica productos secos envasados y comidas listas para comer que se almacenan regularmente en los estantes de los supermercados turcos, dijo que compró 8.800 toneladas métricas de maíz entregadas por el barco ruso Fedor al puerto turco de Bandirma el 17 de junio. valdría unos 2,7 millones de dólares.

En una declaración a AP, Yayla Agro negó haber comprado granos de las áreas de Ucrania ocupadas por Rusia y dijo que el conocimiento de embarque, el certificado de origen y otros documentos oficiales muestran que el barco había sido cargado en el puerto de Kavkaz.

“Nos gustaría enfatizar que nuestra empresa está involucrada en el comercio internacional, respeta las reglas éticas y considera que cumplir con el derecho internacional es una prioridad absoluta”, dijo la compañía. “En la misma línea, (Yayla Agro) examina minuciosamente si sus socios comerciales son objeto de alguna sanción internacional”.

Las imágenes de satélite del 12 de junio muestran que el Fedor se cargó en Sebastopol, Crimea. AnRussTrans, la empresa rusa propietaria del barco a través de una subsidiaria, no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico. Sergey Dubrov, quien contestó el teléfono en la sede de la empresa en Moscú, negó haber recibido el correo electrónico de AP y dijo que solo respondería preguntas por escrito.

“Puedo decir una cosa”, agregó. “Los barcos trabajan exclusivamente en el transporte legal y no violan el derecho internacional”.

Yayla también confirmó la compra de 7.000 toneladas métricas de maíz de otro barco ruso, el SV. Nikolay, el 24 de junio. Las imágenes satelitales muestran que el barco había atracado en la terminal de granos en Sebastopol seis días antes, pero la compañía dijo que su documentación mostraba que el grano procedía de Kavkaz.

Al igual que con los otros barcos de contrabando, tanto el Fedor como el SV. Nikolay es demasiado grande para atracar en Kavkaz.

El papel de Turquía en el robo de grano ucraniano es particularmente sensible porque el país de la OTAN ha intentado desempeñar el papel de mediador entre los dos países en guerra.

Turquía ayudó a negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania en julio para permitir que ambos países exporten granos y fertilizantes a través de corredores seguros en el Mar Negro. El acuerdo no abordó el grano que Rusia ha tomado de las áreas ocupadas. En los últimos dos meses, funcionarios ucranianos dijeron que más de 150 barcos que transportaban granos partieron de los puertos que aún controlan, incluidos envíos a Somalia y Yemen, naciones devastadas por la guerra que actualmente enfrentan una hambruna.

Sin embargo, también hay indicios de que el propio gobierno turco puede ser el destinatario del grano disputado de Ucrania. AP y “Frontline” rastrearon los viajes de Crimea a Turquía de los barcos de contrabando Mikhail Nenashev, Laodicea y Souria a los muelles con silos junto al mar operados por la Junta de Granos de Turquía, una entidad dirigida por el gobierno que importa y exporta granos y otros productos agrícolas.

La oficina de prensa y los ejecutivos de la junta no respondieron a los correos electrónicos con preguntas detalladas sobre los envíos sospechosos. Aunque las autoridades turcas se comprometieron a detener el contrabando ilegal, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo en una conferencia de prensa en junio que su país no había encontrado ninguna evidencia de robo.

“Hemos recibido tales reclamos”, dijo. “Y esa información proviene del lado ucraniano de vez en cuando. Tomamos cada reclamo en serio y lo investigamos seriamente. En nuestra investigación sobre los puertos de los barcos y los orígenes de las mercancías, tras las afirmaciones sobre Turquía, vimos que los registros de origen eran Rusia”. Digan lo que digan los registros, la operación de contrabando continúa.

El barco Matros Koshka de Crane Marine Contractor, llamado así por un marinero ruso elogiado como héroe nacional por su valentía durante la Guerra de Crimea de 1854, navegó hacia el norte la semana pasada hacia el Mar Negro con un destino en la lista de Kavkaz antes de apagar su transpondedor y quedarse oscuro.

Las imágenes satelitales tomadas el jueves mostraron que el barco de 161 metros de largo había atracado una vez más en la terminal de granos en el puerto ucraniano ocupado de Sebastopol, a poco más de una milla de una estatua de la era soviética en honor a su homónimo.

