Pacientes renales de Punto Fijo: Nos vamos a morir sin diálisis por falta de agua

Los 92 pacientes del Centro de Nefrología Falcón (Ceninfalca), han tenido una semana con los tratamientos a medias, debido a la falta de agua y los constantes apagones que registra la Península de Paraguaná.

Por Corresponsalía La Patilla

Está unidad no escapa de las necesidades que tiene todo el sector salud en el país y es que aunque Hidrofalcón conoce que debe llevar agua todos los días al lugar, esta semana no han cumplido y por ende se retrasan las diálisis. También tienen graves problemas cuando no hay servicio eléctrico ya que la planta no está en óptimas condiciones y solo prende por una hora; a esto se suma que de las 18 máquinas que quedaban operativas se dañaron seis y frente a este problema tuvieron que abrir un tercer turno para atender los pacientes que quedan por fuera.

Jorge Luis Ruiz, paciente renal de la unidad, refirió que los pacientes del lunes solo se dializaron una hora por falta de agua, situación que pone en riesgo la vida de los que necesitan el tratamiento que es de tres a cuatro horas conectados a la máquina.

“Hidrofalcón sabe que la unidad necesita 20.000 litros de agua diarios, eso no es nuevo y esta semana no han traído agua. Ahora los pacientes renales nos tenemos que venir al llenadero Alí Primera a esperar que se apiaden de nosotros para que nos lleven agua. Está situación no la aguantamos”, dijo.

Recordó que Hidrofalcón publicó un cronograma de atención a la unidad de tres días a la semana (martes, jueves y sábado), pero no se cumplió en su primera semana y por ello los pacientes debieron ir al llenadero para exigir el suministro y de esta forma se atrasaron los tratamientos.

Ruiz destacó que la semana próxima introducirán un documento en la Fiscalía de Derechos Fundamentales en vista de estas acciones que ponen en riesgo la vida del paciente renal, ya que además de agua, la unidad tiene grandes necesidades que deben ser atendidas con urgencia.