Murió el actor Robert Cormier, conocido por “Designated Survivor” y “American Gods”

El intérprete canadiense falleció a causas de las graves heridas que sufrió en una caída, confirmó su familia. Tenía 33 años.

Por infobae.com

Robert Cormier, un bartender convertido en actor nacido en Toronto que apareció en programas de televisión como “American Gods”, “Heartland” y “Slasher”, murió a los 33 años.

Cormier falleció el viernes en un hospital en Etobicoke, Ontario, de las heridas sufridas por una caída, dijo su hermana Stephanie a The Hollywood Reporter.

El papel más destacado de Cormier fue cuando interpretó al desafortunado Kit Jennings en 2019 en la tercera temporada de la serie de antología de terror de Netflix, “Slasher”. También tuvo apariciones especiales en “Designated Survivor” y “Ransom”. En 2021, apareció en dos episodios de “American Gods”, entre otros papeles televisivos, según su página de IMDb.

El actor en una escena de “Designated Survivor” con Kiefer Sutherland

Nacido en Toronto el 14 de junio de 1989, Cormier dijo que su actor favorito era Jean-Claude Van Damme. “Le dije a mi papá: ‘Papá, llámame Robbie Van Damme’”, dijo.

Estudió economía en la Universidad de York antes de graduarse de la Academia de Actuación para Cine y Televisión de Toronto en 2014. Dos años más tarde, obtuvo un lugar como invitado en “Designated Survivor” de ABC, protagonizada por Kiefer Sutherland.

Robert Cormier

“La vida no siempre me ha dado las mejores manos, y me han defraudado más veces de las que puedo contar, pero siempre me conservo”, escribió en su página de LinkedIn. “Recito esto todos los días. … Realmente no hay diferencia entre el héroe y el cobarde en lo que sienten. Es lo que hacen lo que los hace diferentes”.

Su funeral ha sido fijado para el domingo en Etobicoke, Ontario.

En su obituario, Cormier es recordado como “un atleta, un actor y un gran hermano”, que tenía “una pasión por ayudar a los demás y siempre buscaba lograr más”.

“Disfrutaba de las noches de cine con su familia y admiraba mucho a su padre. Impactó a muchas personas a lo largo de su vida, ya fuera familia, compañeros de equipo y amigos”, decía además el obituario.

“El recuerdo de Rob vivirá a través de su pasión por el arte y el cine; así como sus tres hermanas, que significaban todo para él”, añadió la familia en un comunicado.

Robert Cormier trabajó en la serie “Slasher” de Netflix. También tuvo apariciones especiales en “Designated Survivor” y “American Gods”, entre otros papeles televisivos

El canal del programa, uPtv, también rindió homenaje a Cormier con una foto de Instagram de su personaje.

“Robert Cormier, también conocido como Finn de ‘Heartland’, era un talento increíble, se fue demasiado pronto. Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento. Nuestras más sinceras condolencias a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo”, subtitularon la foto.

En su última publicación de Instagram, el actor habló sobre su participación en “Heartland”, compartiendo una foto de Instagram de sus guiones.

Comier apareció en “Heartland” en la temporada 15 del programa, interpretando a un nuevo interés amoroso para for Amy Fleming (Amber Marshal). Se espera que aparezca en la temporada 16, que se estrenará el 2 de octubre

Sus créditos cinematográficos incluyen “Firecrackers”, “Pyrenees”, así como sus próximos proyectos, “The Intersection”, “Transmission: Vol. 1? y un corto llamado “The Antagonist”.