¡Muchacha! Reportera utilizó condón para proteger a su MICRÓFONO por las lluvias (FOTO)

Una reportera de la cadena NBC ha saltado a la fama tras confirmar que utilizó un condón para proteger a su micrófono debido a las fuertes lluvias provocadas por el huracán Ian que azota a varios estados de EEUU.

lapatilla.com

“ Sí, es un condón. Nada mejor para impermeabilizar un micrófono”, explicó Jeff Butera, otro periodista de huracanes de Fort Myers, en Twitter mientras mostraba cómo los reporteros también usan bandas elásticas para evitar que el condón se deslice durante las ráfagas de viento del huracán Ian.

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **

Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.

My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.

Moment of levity in this nasty storm… #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL

— Jeff Butera (@ABC7Jeff) September 28, 2022