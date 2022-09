Las primeras FOTOS de Adam Levine y Behati Prinsloo tras el escándalo de infidelidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Adam Levine y su esposa, la modelo Behati Prinsloo fueron vistos este martes subiendo a un avión privado en Santa Bárbara en medio del escándalo de infidelidad por parte del cantante.

Por Infobae

El lunes, la modelo

reveló en un video que el líder de Maroon 5, le fue infiel a su esposa con ella durante un año y que, tiempo después, la llamó y le pidió usar su nombre para su futuro hijo. Ahora más mujeres decidieron exponer al cantante compartiendo los mensajes que les envió desde su cuenta de Instagram.

El medio estadounidense TMZ publicó fotos de la pareja bajando de un SUV antes de subir a bordo de un avión privado, Adam usó una camiseta Sublime vintage con jeans rasgados y algunos Nike Air Force 1 de neón, mientras que Behati combinó un vestido con estampado de leopardo con botas de cuero, cubriendo su panza con un campera.

Además la nota asegura que ambos se mostraron con sus anillos de boda puestos.

El cantante estadounidense, de 43 años, está casado con la modelo, desde 2014. La pareja confirmó recientemente que espera un tercer bebé. Ya tienen dos hijas en común: Dusty Rose, de cinco años, y Gio Grace, de cuatro años.

EL ESCÁNDALO QUE SE MULTIPLICA

Además de Sumner Stroh, la ex instructora de yoga del cantante de 2007 a 2010, Alanna Zabel, compartió que recibió insinuaciones del cantante y que le generaron problemas personales.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’. Estaba en el baño, pero mi ex novio que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, compartió Zabel en su historia de Instagram que luego borró. El mensaje de Instagram de Levine tuvo consecuencias terribles para la mujer, según ella misma relató en su red social.

“Le aseguré a mi ex que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca”, detalló.

Zabel continuó alegando que Levine nunca reconoció su comportamiento y tampoco se mostró solidario con ella luego de conocer el grave abuso que había sufrido a manos de su ex novio. “Un momento destructivo que cambió mi vida y cuando le dije a Adam lo ignoró, nunca se disculpó y se borró durante uno de los momentos más devastadores de mi vida”.

Otra mujer llamada Maryka compartió las capturas de una conversación con Levine en donde el cantante dice estar “obsesionado” con ella. Ante este mensaje, ella responde “¿No estás casado?”. El martes, publicó el una serie de capturas de pantalla de un intercambio on el cantante en la que él le dice: “¡Distráete teniendo sexo conmigo!”.

“Amigo, ¿no estás como casado?”, respondió Maryka, a lo que la cantante de “Girls Like You supuestamente respondió: “Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Podría escaparme”.

Alyson Rosef también publicó una serie de mensajes, supuestamente enviados por Levine desde su cuenta de Instagram, que decían: “No debería estar hablando contigo, ¿sabes?.Dije que nunca más chicas calientes más que tú”. Aseguró que que tiene muchos mensajes, pero que no se siente cómoda compartiéndolos por ser muy explícitos.