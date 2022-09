Huracán Ian: El mar en Tampa desaparece y residentes comparten VIDEOS del fenómeno

Tal y como algunos meteorólogos lo habían pronosticado, este miércoles por la tarde el huracán Ian ha impactado en las costas de Florida y conforme fue avanzando por el Golfo de México, cobró intensidad siendo hasta el momento categoría 4 pero no se descarta que, conforme vaya avanzando por este estado, pueda llegar a ser de categoría 5.

Por El Diario NY

Poco a poco vamos viendo en internet, redes sociales y en algunos medios de comunicación los estragos que el huracán Ian va haciendo en Florida, al registrarse vientos sostenidos cercanos a los 250 km/h.

The water is being pulled out of peace river before the arrival of #HurricaneIan in Punta Gorda, Florida. This is unfortunately an indicator of the storm surge that is about to occur here very soon. @NHC_Atlantic @NHC_Surge pic.twitter.com/dZkFIuyNkc

— Mike Theiss (@MikeTheiss) September 28, 2022