En las entrañas de Ian: Las IMÁGENES de un piloto al interior de “la peor tormenta en 100 años”

La imagen de este martes se la llevó el piloto Nick Underwood, quien a bordo de un avión y acompañado de su equipo decidió entrar al interior del Huracán “Ian”.

Por: El Heraldo

El hombre publicó el material en sus redes sociales y describió la escena como “monumental”, además deja conocer cómo es el protocolo a seguir para no sufrir algún percance.

“Cuando vuelas hacia un huracán, también tienes que volar de regreso. Eso significa atravesar el ojo de la tormenta”, escribió el denominado cazahuracanes en Twitter.

El aspirante a astronauta explicó que el piloto mantiene estable la aeronave y el ingeniero de vuelo en el medio mantiene la velocidad aerodinámica.

When you fly into a hurricane you also have to fly back out. That means punching back through the eyewall.

This was Hurricane #Ian this morning aboard Kermit (#NOAA42).

The pilot keeps the aircraft steady, the flight engineer in the middle maintains airspeed. pic.twitter.com/4XCuCr5BtU

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) September 27, 2022