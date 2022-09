Difunden las primeras imágenes de la misión de la Nasa que impactó contra un asteroide

Click to share on Google News (Opens in new window)

Tras 10 meses de vuelo en el espacio, la Prueba de Redirección de Asteroides Dobles (DART) de la NASA -la primera demostración de tecnología de defensa planetaria del mundo- impactó con éxito en su objetivo asteroide el lunes, en el primer intento de la agencia de mover un asteroide en el espacio.

Por Clarín

El equipo de investigación observará ahora a Dimorphos utilizando telescopios terrestres y la supervisión del James Webb para confirmar que el impacto de DART alteró la órbita del asteroide alrededor de Didymos.

Los investigadores esperan que el choque haya acortado la órbita de Dimorphos en aproximadamente un 1%, el equivalente a unos 10 minutos en tiempo. Medir con precisión cuánto se desvió el asteroide es uno de los principales objetivos de la prueba a escala real.

Hasta el final, la sonda fue registrando imágenes de su destino fatal. Sin embargo, la pieza terrestre sólo pudo transmitir hasta el instante preciso del impacto. Luego sobrevino el silencio.

Aunque 15 días antes del final anunciado, DART desplegó un pequeño satélite para captar con precisión ese instante culmine. El martes, este satélite -llamado LICIACube por el nombre de Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids- emitió sus primeros registros.

La agencia espacial italiana ya publicó sus primeras imágenes de la diminuta nave espacial. A simple vista se observa una tormenta de restos brillantes y brumosos que rodea a Dimorphos, procedentes de la caída de DART a 14.000 mph en la superficie del asteroide.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022