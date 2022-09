Corte Suprema fijó audiencia contra Rodolfo Hernández para noviembre por el caso Vitalogic

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Luego de la cita que tuvo sobre las 9:30 de la mañana de este martes 27 de septiembre para rendir versión libre ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de Vitalogic, el excandidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, fue citado para el próximo 9 de noviembre, de nuevo. La Corte pactó la continuación de la audiencia de juicio oral y ordenó la designación de un Fiscal Delegado para el encuentro de juzgamiento. Es de recordar que el senador es acusado de haber celebrado contratos de manera indebida. Así mismo, se le señala, incluso, de haber obligado a personas que trabajaban con él para hacer lo mismo. El acuerdo firmado consistía en una consultoría para el aseo de Bucaramanga.

Por Infobae

Según se destaca en el expediente, Hernández era alcalde de la ciudad cuando, presuntamente, se presentaron estos hechos ilegales. Este encuentro legal sería el último de Hernández en la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que en días pasados anunció la renuncia a su cargo como senador. Así, entonces, su caso pasaría de nuevo a ser procesado por la Fiscalía General de la Nación. La situación por la que se le acusa habría ocurrido entre junio y julio del año 2016. En su penthouse, en el barrio Cabecera de Bucaramanga, habría iniciado la negociación del polémico trato.

La Fiscalía ha venido argumentando que Hernández sería el determinador de los hechos, pues habría ‘sembrado’ la ‘idea criminal’ en el gerente de la EMAB (Empresa de Aseo de Bucaramanga), José Manuel Barrera, para hacer que esa institución le entregara un contrato de consultoría, que ascendía a los 344 millones de pesos, al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón. Lo que buscaba Hernández, dice el ente acusador, era iniciar la construcción de una planta en la que se transformarían los residuos sólidos en energía, esto, sin importar que en Bucaramanga no existiera un espacio adecuado para ello. Hernández aseguraba que, con esto, convertiría a ese territorio en el primero de Latinoamérica en hacer eso.

Atención:@CorteSupremaJ asume juzgamiento contra senador @ingrodolfohdez y fija como fecha de juicio el 9 de noviembre a las 10:00 a.m. Hechos del proceso: el ingeniero, cuando era alcalde de Bucaramanga, habría eliminado 8 cargos de trabajadores que tenían fuero sindical. pic.twitter.com/kX9fc77kfF — Guillermo Gómez (@Guillegomeznews) September 27, 2022

El excandidato a la presidencia, que perdió la posibilidad de llegar a la jefatura del Estado en segunda vuelta, contra Gustavo Petro, habría intentado favorecer, con el contrato irregular, a Luis Carlos Hernández Oliveros, uno de sus hijos. Hacia el año 2017, en diciembre, luego de que el caso pasara al radar de la Procuraduría, se conoció la existencia de un documento en el que se probaba que el hijo del ingeniero, Rodolfo Hernández, solicitaba una millonaria comisión por direccionar el contrato a Vitalogic.

“Se evidenció que Hernández Oliveros, junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, puntualizó la Procuraduría al respecto.

El Ministerio Público aportó varias pruebas dentro de las que se incluyeron conversaciones de WhatsApp entre las personas que suscribieron el contrato “y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero” el 22 de abril y 24 de julio de 2016.

Hernández, en repetidas ocasiones, ha negado tener participación en estos hechos. Incluso, aseguró que su hijo se dejó engañar, y que esa es la razón por la cual su nombre aparece en los documentos que, ahora se usan como prueba en su contra. “Yo no tengo una investigación, les están diciendo mentiras. El objetivo concreto era sacarme de la Alcaldía porque les quité la chequera, no les dejé robar”, dijo.

Hernández, como se mencionó anteriormente, anunció su renuncia a su curul. Argumentó: “Vamos a esperar la fecha más conveniente de retiro. ¿Para qué me retiro? Como hay elecciones regionales el otro año, para no inhabilitarme. A ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a una de las alcaldías del departamento o a la gobernación. Para no inhabilitarme me toca renunciar. Ahí sí le puedo prestar un gran servicio”, declaró a la prensa Rodolfo Hernández respecto a su decisión. Fue apenas dos meses después de asumir su cargo que anunció que no continuaría. “Yo en el Congreso es como tener a Messi de portero… soy bueno para ejecutar y manejar la chequera”.