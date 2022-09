Se produjo un gigantesco incendio en el mayor mercado mayorista de productos frescos del mundo (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un espectacular incendio se produjo este domingo en un almacén de Rungis, el mayor mercado del mundo de productos frescos, situado cerca de París, indicaron a AFP los bomberos, que no dieron parte de víctimas.

“En el lugar están 30 aparatos, y han sido movilizados unos cien bomberos”, indicó un portavoz del cuerpo.

“El fuego está casi controlado, no hay víctimas y tampoco hay riesgo de propagación”, añadió el portavoz de los bomberos.

Las autoridades locales indicaron que el fuego comenzó por razones desconocidas en un almacén de frutas y verduras. A la redonda y desde varios kilómetros podía verse una espesa columna de humo.

Rungis, 7 km al sur de París, está considerado el mayor mercado mayorista de productos frescos del mundo y cuenta con una extensión de 234 hectáreas.

AFP

NOW – Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022