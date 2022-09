Nancy Pelosi fue abucheada durante una visita sorpresa en festival de Nueva York (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue abucheada en el escenario durante una aparición sorpresa en un festival de música sobre el cambio climático en la ciudad de Nueva York.

Por Dailymail

Pelosi, de 82 años, asistía al festival de música Global Citizen en Central Park el sábado por la noche con su esposo Paul cuando la actriz india Priyanka Chopra Jonas invitó al demócrata al escenario.

Mientras el presidente de la Cámara discutía los planes en el Congreso para reducir las emisiones de carbono, se podía escuchar a los miembros de la audiencia abucheando a Pelosi.

“Es Nancy Pelosi”, se escuchó decir a un miembro de la audiencia que grababa el incidente, sorprendido de ver al representante de Estados Unidos allí. “¿Por qué todos están abucheando?”.

Antes de su aparición en el escenario, muchos ojos estaban puestos en la presidenta de la Cámara cuando se reunió con celebridades en una de sus primeras salidas públicas importantes luego de la condena de Paul por conducir ebrio.

@JackPosobiec I was at the global citizen festival in Central Park Manhattan, and they brought Nancy Pelosi out and she got heavily booed. ? pic.twitter.com/MFT77wbWaT

— Kyle Tomczak (@ThomasCzakary) September 25, 2022