Doble homicidio de matrimonio en Argentina: revelaron las conversaciones entre el parricida y la doméstica

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A las 09:01 del jueves 25 de agosto, María “Nina” Aquino, la empleada doméstica de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), la pareja asesinada en Vicente López, Argentina, mandaba un mensaje de WhatsApp alertando del crimen. El mensaje iba destinado para Martín Del Río, hijo menor de la pareja y detenido la semana pasada y apuntado como doble parricida. Los investigadores analizan los audios para ampliar la investigación.

Por: Los Andes

El diálogo entre Aquino, (quien permaneció detenida dos semanas como “entregadora” de la pareja y luego fue liberada), y el presunto parricida ocurrió a las 9:01 y las 9:26, minutos después de haber encontrado a la pareja. “Hola Nina… ¿Qué pasó? No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó?”, fue la respuesta del acusado por el crimen.

Según reconstruye Página 12, la desgrabación de los audios, en los que también se cuentan los llamados de Del Río al 911, significan una prueba de valor para los investigadores. “Al igual que en el 911, responde con suma frialdad. Estos audios son otro indicio de su puesta en escena”, dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

LOS AUDIOS DE WHATSAPP ENTRE DEL RÍO Y “NINA” AQUINO

A continuación, la seguidilla de mensajes de audio de WhatsApp entre “Nina” Aquino y Martín Del Río:

9.01 (antena de Camino Bancalari y Uruguay, Tigre)

-“Nina” Aquino (NA): Martín… Martín, soy Nina, apúrate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garaje en el auto. Dale Martín, por favor apúrate, yo estoy afuera, no entro más a la casa.

-Martín Del Río (MDR): Hola Nina… ¿Qué pasó?. No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó?

9.03

-NA: Apúrate Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto, ¡dale Martín que me estoy muriendo yo también! Salí afuera. ¡Por favor Martín, ven!

9.04 (en este horario se produjo la llamada que Del Río hizo a la línea de emergencias policiales 911)

-MDR:- Sí ¿cómo estás? Mira… La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje, dice. Recién me acaba de llamar.

9.04 (Tras el llamado al 911, envía otro audio de WhatsApp):

-MDR: Nina, ahí llamé a la Policía, ahí están yendo, yo estoy yendo a paso de hombre, pero bueno estoy yendo.

-NA: Avísale a tu hermano, por favor Martín. ¿Puedo entrar de vuelta en la casa, Martín?. Si viene la Policía, ¿entro?

9.06

-MDR: No sé Nina qué decirte, la verdad, ahí me dijeron que están yendo. Sí… te van a decir ellos. Yo estoy yendo. Ahí le aviso a Diego.

9.26 (Antena de Panamericana y Avenida José de San Martín, Florida)

-MDR:- Nina, ya estoy por Melo y Panamericana. Es imposible subir, pero bueno, acá voy en la cola.

9.51 (Del Río llegó a la escena del crimen. Su celular es captado por la antena de telefonía que cubre la zona de Melo y Gaspar Campos, la esquina de la casa de sus padres).

Lee artículo completo AQUÍ